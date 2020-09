Roustan : “C’est Mbappé qui fera son choix”

En 2022, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Depuis quelques mois déjà, le club de la capitale cherche à prolonger sa star. Mais l’avenir du crack français pourrait se décider à l’été 2021, comme l’affirmait L’Équipe hier. Le champion du Monde n’exclue, pour le moment, aucun scénario pour la suite de sa carrière. Il peut très bien continuer avec le PSG, filer à Liverpool ou au Real Madrid. Didier Roustan vote pour le club anglais avant de terminer chez les Merengues.

“C’est lui qui fera son choix. Personnellement, je pense qu’il veut marquer l’histoire. Si tu veux marquer l’histoire, passer dans la championnat anglais, après avoir marqué le championnat de France, et terminer en beauté à 25-26 ans au Real Madrid, estime Roustan. (…) Mbappé peut tout faire au Real, mais c’est quelqu’un de pressé et je me dis qu’il peut avoir un manque, explique Didier Roustan sur le plateau de L’Équipe du Soir. C’est vrai que Liverpool est un club fantastique, attractif… Son choix serait le bon, si je me projette, ça serait Liverpool. (…) Dans les un contre un, il a encore des lacunes. Mbappé progressera aussi au PSG, mais s’il va dans un des plus grands clubs du Monde, il va progresser.“