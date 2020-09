Roustan : “Le PSG n’est juste pas prêt pour une L1 qui reprend aussi tôt !”

Le PSG a-t-il mal géré son début de saison ? Le club fait surtout ce qu’il peut dans un contexte difficile où tout a été beaucoup décalé dans le temps à cause de la pandémie de Covid-19. Sauf en France où la Ligue 1 a repris le 21 août. Hier Paris a perdu 1-0 à Lens, il pourrait avoir d’autres mauvais résultats dans les jours à venir. C’est ainsi, le PSG doit faire le dos rond en attendant d’être en ordre de combat, a expliqué Didier Roustan dans l’EDS.

“Quand les trois quarts des joueurs ne sont pas là et ceux qui sont là ne sont pas prêts… Regardez les autres championnats, ils commencent plus tard. Le président du Bayern a demandé à Deschamps de ne pas prendre les joueurs qui ont joué la finale, mais il a quand même pris ceux du PSG. Tout est décalé. Le confinement ce n’était pas des vacances pour les joueurs. La saison va être longue, il faut bien des vacances après avoir été dans une bulle 18 jours. Le mercato normalement s’achève le 31 août, là il se termine le 5 octobre… Tu as perdu des joueurs, des Thiago Silva, Meunier, Cavani, que tu n’a pas encore remplacé… Et il ne faut pas se précipiter et faire de folies parce que le Championnat reprend. Tu vas payer les pots cassés. Mais il n’y a pas péril dans la demeure ! Le PSG n’est juste pas prêt pour une Ligue 1 qui reprend aussi tôt ! Ce n’est pas trouver des excuses, c’est comme ça. Contre Marseille, ils peuvent perdre, alors on fait quoi ? On coupe les têtes de tout le monde ?”