Sanfourche : “A l’arrivée ça remonte tranquillement jusqu’à Doha…”

Il y a une semaine le PSG et l’OM se quittaient plein de rage au Parc des Princes après une série de cinq exclusions, des insultes, et autres incidents. Pour Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, les actionnaires qatariens du club francilien n’ont forcément pas apprécié le spectacle donné.

“Parler de honte pour le PSG-OM, le mot est fort. C’est l’histoire d’un match, de trois minutes surtout. C’était musclé. Mais on le savait, on le sentait. Les provocations de Payet avait été bien réceptionnées par le vestiaire parisien, c’était évident qu’ils voulaient se le farcir. Après la question est de savoir si quand tu revendiques être dans la cour des grands, parce que tu as fait une finale de C1, ton ambition doit être d’essayer de faire les chevilles de Dimitri Payet… je ne suis pas sûr. Les joueurs du PSG se sont trompés de match. Cela s’est retourné contre eux : ils ont perdu le match, des joueurs, ils ont perdu en image et en crédibilité. A l’arrivée ça remonte tranquillement jusqu’à Doha, ils ne regardent pas 50.000 matches par saison, mais celui-là oui, et il ne plait pas… Car les valeurs qui doivent être véhiculées par le PSG c’est tout sauf ça.”