Sanfourche: “C’est sa relation avec ses deux stars qui protège Tuchel”

Malgré quatre titres nationaux et une finale de Ligue des champions le 23 août, moins d’un mois après, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, fait l’objet de critiques virulentes. Quoi qu’il en soit, le technicien allemand n’est pas menacé, et il n’est pas question de coût d’un limogeage dans la balance. Selon Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, Thomas Tuchel a la confiance de Neymar Jr et de Kylian Mbappé. Et cela vaut de l’or.

“Tuchel est allé un peu loin dans l’emphase concernant ses joueurs avec “exceptionnel”, “fantastique” ou “grand match”. Mais je persiste à croire que par rapport à ce qu’il attend de ses joueurs, globalement, collectivement, ils lui ont bien rendu ce qu’il avait essayé de semer”, a commenté le journaliste lors de l’EDS. “Après, je pense qu’aucun entraîneur n’est protégé au PSG. Mais certaines constructions sont comme des digues qui permettent de temporiser. Et c’est même pas son bilan qui protège Tuchel, c’est la relation qu’il a réussi à instaurer avec ses deux stars. Il y avait un problème avec Cavani, il n’est plus là. Il a donné les clés du camion à Neymar et à Mbappé. Et pour l’instant ils lui rendent bien. En interne, dans le vestiaire, ils ont réussi à construire quelque chose. Les rôles sont bien déterminés. Et ça, Leonardo il est obligé de composer avec. Ça peut s’arrêter du jour au lendemain mais pour l’instant c’est cela qui le protège plus qu’autre chose.”