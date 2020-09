Selon AS, Puma fait une médiation entre Neymar et Álvaro

Le vif conflit Álvaro González-Neymar né du récent PSG-OM pose problème à Puma, équipementier nouvellement partenaire du joueur brésilien, et sponsor de l’OM. La possibilité de voir Neymar Jr sanctionné par la commission de discipline de la LFP pour des injures homophobes ou racistes (non prouvées aujourd’hui) effraie la marque allemande, affirme le journal sportif madrilène AS. Puma craint pour son retour sur investissement (25M€/an versés à Neymar), explique le quotidien, et c’est pourquoi il tente actuellement une médiation afin d’aboutir à un accord et que chacun s’en sorte sans sanction. Pas de suspension longue, voilà qui pourrait convenir aux deux clubs ennemis, comme à la Ligue…