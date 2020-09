Selon Deportes Cuatro, Jesé cherche une solution pour quitter le PSG

Arrivé au PSG lors de l’été 2016, Jesé Rodríguez a été l’un des plus gros échecs sous l’ère QSI. Entre les performances sportives décevantes et les différents prêts peu concluants (Las Palmas, Stoke City, Real Betis et Sporting Portugal), le joueur 27 ans arrive en fin de contrat avec le PSG en juin 2021. Et à une année de la fin de son bail avec les Rouge et Bleu, l’ancien du Real Madrid cherche une solution afin de quitter le club de la capitale, d’après les informations de Deportes Cuatro. Le PSG espère une vente de son joueur mais son salaire conséquent est un frein pour de nombreux clubs. Toujours selon le média espagnol, Jesé Rodriguez chercherait à rompre son contrat avec le PSG, à condition que les deux parties trouvent un accord financier satisfaisant.

En cas de rupture de contrat, le natif de Las Palmas aurait quelques opportunités, toujours selon Deportes Cuatro. Ainsi, certains clubs de MLS ou d’Arabie Saoudite seraient intéressés par sa venue. En Espagne, le Real Valladolid surveillerait également la situation de Jesé Rodríguez. De retour à Paris depuis début septembre, l’Espagnol avait notamment profité des nombreuses absences du début de saison afin de jouer 14 minutes face au RC Lens (défaite 1-0 du PSG). Lors de la dernière rencontre face au Stade de Reims, Jesé était absent du groupe.