Selon L’Equipe, Gueye sera absent face au Stade de Reims

Demain soir (à 21h sur Téléfoot), le PSG se déplacera à Auguste-Delaune afin d’affronter un Stade de Reims en difficulté (19e avec 1 nul et 3 défaites), en clôture de la 5ème journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Thomas Tuchel pourra récupérer Abdou Diallo, Leandro Paredes et Neymar Jr, qui ont purgé leur suspension. Mais le coach parisien devra également composer sans quelques éléments tels que Layvin Kuzawa (suspendu), Juan Bernat et Thilo Kehrer (blessés). Blessé à la cheville, Idrissa Gueye – qui fête ses 31 ans aujourd’hui – est incertain pour ce match comme l’a annoncé Thomas Tuchel en conférence de presse. “Il y a un doute avec Idrissa Gueye, c’est peut-être un peu trop tôt…”

Et selon les informations de lequipe.fr, Idrissa Gueye sera finalement forfait pour la rencontre face au Stade de Reims. “Le milieu n’est pas remis d’une blessure à la cheville gauche (…) Il ressent encore des douleurs et le staff n’a pas voulu prendre de risques avec lui.” Enfin, le quotidien sportif précise que Marcin Bulka – en instance de départ sous forme de prêt – n’est pas présent dans la liste des joueurs convoqués pour le dimanche de dimanche soir.