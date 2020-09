Selon RMC, l’option d’achat de Florenzi serait de 8M€

Après le départ – libre de tout contrat – de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le PSG était dans l’obligation de trouver un remplaçant au Belge afin d’occuper le couloir droit de la défense parisienne. Ainsi, le club de la capitale a officialisé le prêt avec option d’achat d’Alessandro Florenzi en provenance de l’AS Roma (club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2023). Et pour son premier match avec le maillot parisien, l’international italien a livré une prestation solide face à l’OM (0-1).

Si Alessandro Florenzi réalise une belle saison avec le PSG, le club de la capitale devrait débourser la somme de 8M€, soit le montant de l’option d’achat d’après RMC Sport. “Selon une source proche du joueur, pour s’offrir définitivement l’international italien en fin de saison, le PSG doit débourser 8 millions d’euros. Un montant qui rentre largement dans les moyens financiers de la maison rouge et bleue”, précise le média sportif. Une somme légèrement moins élevée que les 9M€ annoncés par Il Messaggero le 12 septembre dernier. Non qualifié pour la rencontre face au FC Metz (victoire du PSG 1-0), le latéral droit de 29 ans pourra de nouveau figurer dans le groupe de Thomas Tuchel pour affronter l’OGC Nice ce dimanche (à 13h sur Canal Plus et Téléfoot).