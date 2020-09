Selon RMC Sport, Tuchel estime que son milieu est suffisamment fourni

La question des relations entre Thomas Tuchel et Leonardo est un des sujets de débat sur les plateaux sport. L’entraîneur et le directeur sportif du PSG ayant des appréciations parfois différentes. Ainsi concernant Thiago Silva, l’Allemand et le Brésilien n’étaient pas sur la même ligne. Le premier souhaitait une prolongation de contrat du capitaine, le second estimait qu’il fallait tourner une page. Il y a eu aussi des oppositions que la question des jours de congés et des mises au vert. Aujourd’hui c’est aussi le recrutement ou non d’un milieu défensif qui oppose Thomas Tuchel et Leonardo, rapporte RMC Sport. Même si la relation reste “cordiale”. Comme l’a prouvé une réunion sur le mercato il y a quelques jours. “Leonardo voulait recruter un n°6 cet été, alors que Tuchel estime que son milieu est suffisamment fourni. Pour lui, il faut notamment faire confiance à Leandro Paredes et Ander Herrera”, explique Mohamed Bouhafsi.