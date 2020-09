MAJ – Rico va finalement rester au PSG (Marca / France Bleu)

Auteur d’une saison plus que correcte en tant que doublure de Keylor Navas, Sergio Rico devrait bien poursuivre sa carrière avec le Paris Saint-Germain. Marca nous explique, en effet, que la transaction est en très bonne voie.

Bien que Sergio Rico ait fait ses adieux au groupe Rouge et Bleu il y a peu, il semblerait que le portier espagnol poursuive finalement l’aventure sous la tunique parisienne. Ainsi, alors que le Paris Saint-Germain semblait ne pas vouloir lever l’option d’achat du Sévillan, estimée initialement à 12 millions d’euros, un accord à hauteur de 6 millions d’euros entre les deux écuries serait sur le point d’être trouvé nous indique Marca. Il ne resterait que quelques détails à régler et l’officialisation pourrait même tomber dans les toutes prochaines heures. Le gardien de but qui vient de fêter ses 27 ans figure déjà sur la liste des joueurs du PSG enregistré par la LFP.

MAJ 16h10 : Une information également confirmée par France Bleu Paris. En effet, le journaliste de la radio – Bruno Salomon – s’est fait confirmer l’information de Radio Marca que Sergio Rico allait prochainement s’engager avec le PSG. “Selon une source proche du dossier que France Bleu Paris a pu joindre, le gardien de but du FC Séville va s’engager définitivement avec Paris.” La radio française confirme également que le transfert définitif s’élèverait à 6M€. Un transfert qui permettra au portier de 27 ans de retrouver sa place de numéro deux dans la hiérarchie des gardiens de but du PSG.