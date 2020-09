Silva : “J’étais vraiment fier de faire partie du projet du PSG”

Après huit saisons au PSG, Thiago Silva a décidé de rejoindre Chelsea en Premier League. La première expérience de l’ancien capitaine du PSG en Angleterre à l’âge de 36 ans bientôt (il les aura demain, ndlr). Pour le site internet du club londonien, l’international brésilien a été questionné sur la comparaison entre le “projet de reconstruction” de Chelsea et celui du PSG lors de l’arrivée de QSI en 2011.

“Un projet identique ? Non, je ne dirais pas que c’est pareil. Quand je suis arrivé au PSG, le club venait d’être repris par les Qataris. Ils traversaient une phase de reconstruction sans précédent. C’était le tout début, ils construisaient des choses que le PSG n’avait jamais vécu en tant que club et j’étais vraiment fier de faire partie de ce projet, qui a conduit à la reconnaissance du club dans le monde entier et à une finale de Ligue des champions, a déclaré Thiago Silva au site officiel de Chelsea. J’espère que ce redémarrage (de projet, ndlr) à Chelsea apportera le même succès que le club a connu dans le passé. J’espère pouvoir jouer mon rôle sur le terrain, et j’espère que ce redémarrage sera tout aussi réussi que le projet que j’ai vécu au PSG.”

Lors de cet entretien, Thiago Silva s’est notamment remémoré certains affrontements entres le PSG et Chelsea en Ligue des champions. “C’étaient des matchs énormes, avec de grands joueurs des deux côtés (…) C’étaient des matches difficiles, ici et à Paris. Je pense que le PSG a été le meilleur dans ces matchs mais cela aurait facilement pu aller dans l’autre sens car les matchs au plus haut niveau entre deux grandes équipes se résument toujours aux moindres détails (…) L’incident qui me vient à l’esprit est le pénalty que j’ai donné pour une main (en 2015, ndlr). Je sautais avec Kurt Zouma et mon bras avait rebondi sur son épaule et avait frappé le ballon. De plus, mon but avait scellé la qualification pour nous en Angleterre, ce qui était extrêmement important pour moi et le PSG à l’époque.”