Skriniar a été proposé au PSG par un intermédiaire italien, Tuttosport parle d’assaut

A ce jour, il n’y a pas de négociation concrète entre l’Inter et le PSG pour le défenseur slovaque Milan Skriniar. En outre, l’axial de 25 ans sous contrat jusqu’en 2023 est au centre de discussions sur un échange potentiel avec Tottenham pour Tanguy Ndombele. Une tractation qui n’a pas encore décollé. Ces derniers jours, via un intermédiaire italien qui a déjà travaillé pour l’Inter et avec Leonardo, Milan Skriniar a été proposé au PSG pour remplacer Thiago Silva. Tout en sachant que le défenseur a un coût en dessous duquel les Nerazzurri seront intransigeants : 50M€. En outre, malgré la concurrence de Diego Godin, Milan Skriniar se sent bien à l’Inter. Bref, rien de bien chaud qui augurerait un transfert vers le PSG.

Piero Ausilio, le directeur sportif de l’Inter, n’a en outre hier par affiché un visage de vendeur : “Au sujet de Milan Skriniar, nous avons fait un bon investissement. Il a bien fait pendant ces trois années. Skriniar est un atout sur lequel nous nous concentrons aujourd’hui et nous nous concentrerons également sur l’avenir.” Ce qui n’empêche pas le tapageur journal sportif turinois Tuttosport de titrer “Skriniar, assaut du PSG” aujourd’hui en page 8 de son édition papier. L’idée évoquée de Leonardo étant de réussir l’après Thiago Silva. Mais les Nerazzurri en demandent 50 millions, affirme le quotidien. Les relations entre les deux clubs étant excellentes, il n’est pas exclu que dans les prochains jours il puisse y avoir de nouveaux développements. Mais aujourd’hui il n’y a pas d’assaut du PSG.