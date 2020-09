Skriniar dément vouloir quitter l’Inter

Avec le départ de Thiago Silva, libre de tout contrat, on imagine que Leonardo pourrait bien tenter de dégainer sur un défenseur central dans les semaines à venir. L’une des pistes mène au central slovaque de l’Inter Milan, Milan Skriniar. Mais interrogé par la presse slovaque à ce sujet lors d’une remise de récompense individuelle, le principal intéressé a expliqué qu’il ne souhaitait pas quitter l’Inter.

“J’ai encore trois ans de contrat à l’Inter Milan et le Club ne m’a jamais dit ne plus me vouloir. L’entraîneur me veut encore. C’est normal de faire des choix lorsqu’il y a un noyau de 30 joueurs. Il ne fait pas des choix pour pénaliser quelqu’un mais pour faire gagner l’équipe. Je n’ai aucune raison de quitter l’Inter, je m’y entraîne encore durement. Je suis toujours le même joueur qu’avant” , a expliqué celui qui avait perdu sa place de titulaire à la fin de l’exercice 2019-2020.