Sky Sport évoque la piste Khedira (Juventus) pour le PSG

Après avoir mis à disposition d’Andrea Pirlo le numéro 9 qu’il escomptait (Alvaro Morata) la Juventus doit désormais se concentrer avant tout sur les départs. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2021, Sami Khedira (33 ans) a un poids sur la masse salariale (6M€/an) et il n’entre pas dans les plans de l’entraîneur italien. Et les prétendants pour le milieu de terrain international allemand ne manqueraient pas. Ainsi, selon Sky Sport, outre Manchester United, il y aurait aussi le PSG. Une destination qui serait appréciée par le joueur lui-même, compte tenu également de la présence sur le banc de son compatriote, Thomas Tuchel. Outre le staff, deux autres internationaux allemands évoluent au PSG : Julian Draxler et Thilo Kehrer.