Soumaré pas intéressé par un retour au PSG (La Voix du Nord)

Le Paris Saint-Germain doit recruter en priorité à trois postes : en défense centrale, au milieu de terrain et en attaque. Les Rouge & Bleu doivent dans le même temps vendre à hauteur de 60 M€, et tout ceci en onze jours. Les pistes se multiplient et des mouvements vont très certainement être enregistrés dans les plus brefs délais. Ces dernières heures, les rumeurs se sont multipliées pour une arrivée d’un joueur au coeur du jeu. Parmi les noms entendus, celui de Boubakary Soumaré est revenu avec insistance… Mais ce transfert ne devrait pas aboutir.

En effet selon les informations de La Voix du Nord, les dirigeants lillois devraient se séparer de son milieu de terrain. Le joueur est courtisé par les grosses écuries européennes, telles que que L’Inter, l’AC Milan et Naples en Italie en plus de “candidats en Angleterre et en Allemagne”. Mais le quotidien local, qui cite une source au sein du club nordiste, explique que Soumaré “cherche un club où il pourrait s’exprimer” et donc avoir du temps de jeu. L’ancien pensionnaire du centre de formation parisien aimerait aussi goûter à nouveau “aux joies d’une aventure européennes”.