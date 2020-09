Stéphane Moulin : “On peut aller à Paris l’esprit libéré”

Onze millions d’achat (Bernardoni, Doumbia, Ebosse, Diony, Cabot), autant en termes de ventes (Santamaria, Pajot), le Angers SCO a été actif sur le marché. Et ce n’est pas fini chez le prochain adversaire du Paris Saint-Germain (vendredi au Parc des Princes). Rayan Aït Nouri, le prometteur latéral gauche de 19 ans, valorisé entre 15 et 20 millions d’euros, serait sur le départ, pour l’Espagne. Entre autres. De quoi perturber Stéphane Moulin, l’entraîneur du SCO, et son groupe.

Mais après la victoire 3-2 contre le Stade Brestois 29 dimanche, le SCO pointe à une huitième place du classement (9 points) qui lui permet de voir venir. “On peut aller à Paris l’esprit libéré”, confie Stéphane Moulin au Courrier de l’Ouest. “Dans cette période (de mercato), on s’en sort super bien. Chapeau aux joueurs. On est obligé de faire des choses hors normes en ce moment, pour forcer le destin. On va faire avec les joueurs qui sont là. Car ça va encore bouger. Mais ce qui va se passer cette semaine ne va pas fondamentalement changer la donne vendredi à Paris. Ce qui est important c’est qu’à la fin du mercato on sente qu’on a un effectif solide. Ce sera une bonne chose de se concentrer uniquement sur le championnat, sans arrière-pensée.”