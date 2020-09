Tarrago : “C’est fou cet abandon du marché français par le PSG !”

Le Paris Saint-Germain va être actif dans cette fin de mercato. En effet les Rouge & Bleu cherchent en priorité un défenseur central mais aussi un joueur capable de jouer dans le coeur du jeu en plus d’un attaquant. La piste la plus chaude actuelle serait celle qui mènerait vers Tiémoué Bakayoko. Reste à voir qui viendra renforcer l’effectif parisien et compenser les probables futures ventes.

Interrogé au sujet des choix du club de la capitale, le journaliste Sebastien Tarrago ne comprend pas pourquoi est ce que les dirigeants ne se concentrent pas davantage sur le marché français.

“C’est complètement fou cet abandon du marché français ! C’est fou parce qu’on sait qu’on est un espèce de centre de formation géant pour les clubs européens mais le Paris Saint-Germain ne va jamais sur ce terrain ! C’est incroyable ! Mbappé et Kurzawa ? Il y a un ou deux contre-exemples mais Mbappé je le mets dans une catégorie à part ! Mais je trouve ça dingue !”