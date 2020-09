Tarrago : “Je le conçois que le PSG soit fatigué après avoir passé 15 jours dans une bulle !”

Le Paris Saint-Germain débute sa saison ce soir au Stade Bollaert face au RC Lens. Le club de la capitale va jouer son premier match de l’exercice 2020/2021 avec une équipe très amoindrie puisque près de sept joueurs ne seront pas présents pour cause de contamination au Covid-19.

Avec autant d’absents et le match contre l’OM dans trois jours, certains considèrent le PSG en danger pour la rencontre face au Sang & Or. C’est le cas du journaliste Sebastien Tarrago, qui s’est exprimé dans l’émission L’Équipe d’Estelle

“Avec tout ce qu’expliquent les dirigeants du PSG et son entraineur, à savoir d’avoir été détruit psychologiquement par la finale de la Ligue des Champions. Si certains ne les croient pas, moi je les crois ! Je le conçois que l’on soit fatigués après avoir passé 15 jours dans une bulle, franchement je le conçois. Moi je ne sais pas dans quel état arrive le PSG aujourd’hui à Bollaert. Je pense que c’est audible de dire que le PSG peut être en danger ce soir. Parce que Lens est certes une équipe moyenne de la Ligue 1, mais dans quel état sera le PSG… Qui a la réponse ?! Moi je ne le sais pas… Il n’est pas totalement exclu de dire que le Paris Saint-Germain puisse être dans un état psychologique et physique incertain…”