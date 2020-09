Testelin : “Le PSG a-t-il une petite chance d’être challengé ?”

La vague de Covid au PSG a donné un handicap de deux matches au champion de France en titre. Après cinq journées, Paris pointe à la septième place de la Ligue 1, à quatre points du leader rennais, mais devant Marseille (9e) et Lyon (11e). Ce qui augure un retour à la normale prochainement car les Bretons vont être occupés par la Coupe d’Europe. C’est ce que constate le journaliste de L’Equipe Régis Testelin dans l’édition du jour.

“La troisième victoire d’affilée du PSG, après deux défaites contre Lens et Marseille qui avaient mis le feu au lac, a ressemblé à celles d’avant, quand tout allait bien : de la maîtrise entrecoupée d’un peu de légèreté coupable mais peu de frayeurs, deux buts d’écart à l’extérieur, un doublé d’Icardi qui va lui faire du bien, deux passes décisives de Mbappé, plus altruiste que jamais, et un festival technique de Neymar, avec les irritations qui l’accompagnent. Et, à l’arrivée, l’impression que les choses sont rentrées dans l’ordre”, commente le journaliste dans un édito à lire dans le journal du jour. “Mais ce succès chez le 19e de L1 n’exonère pas les responsables parisiens d’avoir fait et dit n’importe quoi, après la finale de la Ligue des champions, mais ils ont su faire redescendre la température et le calme est revenu. Le PSG a-t-il une petite chance d’être challengé dans sa route vers son 10e titre de champion de France ? Forcément, en disant cela, on pense davantage, ce matin, au Stade Rennais, plutôt qu’à Lyon ou à Marseille, tombés dans une drôle de béchamel. Mais on en parle sans trop y croire.”