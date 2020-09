Thiago Silva évoque l’approche de Leonardo pour le prolonger contractuellement

Après tant d’années sous le maillot du PSG, il est curieux de voir Thiago Silva (36 ans) sous d’autres couleurs. Le défenseur brésilien est maintenant impliqué dans le projet de Chelsea. Interrogé sur cette bascule, l’ancien capitaine du PSG a raconté comment tout s’était joué en peu de temps.

“Leonardo m’a appelé et m’a demandé si je pouvais prolonger mon contrat de deux mois, pour pouvoir couvrir la Ligue des champions. J’ai dit “OK, pas de problème”, parce que je voulais rester avec le groupe jusqu’à la fin. Je cherche à finir les choses que je commence. J’ai passé les deux mois à penser qu’après la Ligue des champions, je ne serais plus là. J’en ai parlé à mes agents et nous avons examiné d’autres options pour mon avenir. Après la finale de la Ligue des champions, de retour à Paris, j’ai eu une rencontre avec Leonardo et nous avons parlé de la possibilité de rester. Mais ce lundi matin là, j’avais déjà parlé à mes avocats et dit oui à Chelsea, j’avais déjà pris ma décision. Mais je suis vraiment reconnaissant au PSG pour tout ce qu’il a fait pour ma vie et ma famille”, a déclaré Thiago Silva. “Maintenant, je suis dans un nouveau projet, dans un nouveau club, où je suis très motivé et très préparé pour ce nouveau défi en Premier League et j’espère contribuer aux progrès des jeunes joueurs ici qui ont une qualité extraordinaire. L’âge n’est qu’un chiffre sur un document. Physiquement, je me sens très jeune, je suis très bien préparé pour cela et j’ai préparé toute ma vie. Les gens qui me connaissent savent à quel point j’aime mon travail et que j’y mets 200%. C’est une belle opportunité que m’ont donnée Chelsea et Frank Lampard. Je ne veux pas les laisser tomber.”