Tiémoué Bakayoko se rapproche du PSG (Le Parisien)

Et si le Paris Saint-Germain avait trouvé son milieu de terrain ? Ce n’est un secret pour personne, les Rouge & Bleu cherchent en priorité un défenseur central mais aussi un joueur capable de jouer dans le coeur du jeu. Si pour le premier poste, la rumeur la plus insistante reste un intérêt pour Koulibaly, le PSG se serait rapproché de Tiémoué Bakayoko.

En effet selon les informations du quotidien Le Parisien, qui cite une source anglaise, “Paris est désormais une piste sérieuse” pour récupérer dans ses rangs l’ancien monégasque. Son profil “box to box” plairait à Leonardo et Thomas Tuchel.

Le directeur sportif souhaiterait un prêt gratuit avec option d’achat, ce qui permettrait au PSG d’être “le seul décideur à lever ou pas l’option d’achat dans un an”, comme la saison dernière avec Mauro Icardi. Le journal local écrit que Chelsea réfléchirait à cette possibilité car “un prêt réussi valoriserait le joueur et donc les opportunités de vente par la suite”, et ceci même si le PSG ne lève pas l’option.

Enfin le média explique que cette arrivée pourrait faire au moins un heureux au sein de l’effectif parisien, en la personne de Kylian Mbappé, avec qui il a été champion de France avec l’AS Monaco en 2017.