Tite : “Je suis le coach qui a lancé Marquinhos au poste de milieu”

Appelé avec le Brésil pour affronter la Bolivie (8 octobre) et le Pérou (13 octobre) dans le cadre des Éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Marquinhos est devenu un élément clé de la Seleção Brasileira. En conférence de presse, le sélectionneur brésilien – Tite – est revenu sur la polyvalence du nouveau capitaine parisien, qui peut évoluer en défense centrale, au milieu de terrain voire en latéral droit. Il a également complimenté les différents postes occupés par Neymar ces derniers mois au PSG.

“Dans peu de temps, on va débuter une nouvelle campagne et le défi est de mettre les joueurs dans les positions qu’ils occupent en club. Au PSG, Neymar a joué ailier, en losange derrière deux attaquants et en faux neuf dans une ligne de trois. Il a également joué derrière l’attaquant dans un 4-2-3-1. Il a été utilisé à plusieurs postes, ce qui prouve sa polyvalence, a déclaré Tite en conférence de presse, dans des propos traduits par Goal.com. Je suis le coach qui a lancé Marquinhos au poste de milieu quand il avait 17 ans (aux Corinthians). Je le connais très bien. Il a joué arrière droit quand il le fallait, ainsi que dans l’axe. Il est très polyvalent.”