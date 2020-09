Tottenham n’envisage qu’un prêt pour Dele Alli (Telegraph)

Le mercato estival ferme ses portes dans deux semaines. Le Paris Saint-Germain doit donc s’activer pour renforcer un effectif qui a perdu des joueurs importants pendant l’intersaison (fin de contrat de Cavani, Silva, Choupo-Moting et Meunier). Leonardo, le directeur sportif parisien, explore plusieurs pistes. Et c’est notamment au milieu de terrain que le Brésilien prospecte. Depuis plusieurs jours, c’est le nom de Dele Alli, le joueur de Tottenham, qui revient avec insistance. Alors que les Spurs ont fait revenir Gareth Bale, l’international anglais pourrait faire les frais de ce recrutement.

Il n’en fallait pas plus pour que le PSG soit associé au joueur de 24 ans. Selon The Telegraph, Leonardo envisagerait de se faire prêter Dele Alli pour la saison. Et comme l’affirme le quotidien britannique, Daniel Levy, le président de Tottenham, ne veut pas voir Alli quitter définitivement son club. Le seul moyen de s’offrir les services du milieu de terrain sera sous la forme d’un prêt, sans option d’achat. Un transfert est donc a exclure, mais cette solution pourrait convenir au PSG dans ses besoins à court terme. Affaire à suivre…