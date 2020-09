Ligue 1 – Le Stade Rennais s’impose en fin de match face à l’AS Monaco (2-1)

Après la victoire du RC Lens face aux Girondins de Bordeaux (2-1) cet après-midi, la 4ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi soir avec un choc entre le Stade Rennais et l’AS Monaco. Pour cette rencontre, Niko Kovac et Julian Stéphan avaient opté pour un 4-3-3. Sensation du championnat depuis la saison passée, Eduardo Camavinga était titulaire dans l’entrejeu rennais aux côtés de Nzonzi et Bourigeaud.

Cette affiche de Ligue 1 s’est terminée par une victoire au finish du Stade Rennais (2-1). Pourtant, Wissam Ben Yedder avait ouvert le score pour les Monégasques en première période (1-0, 29e). En seconde période, Steven Nzonzi a égalisé pour les Rennais (1-1, 81e) avant qu’Adrien Truffert offre la victoire à son équipe (2-1, 90e+2). Avec ce succès, le Stade Rennais occupe la première place du Championnat (10 pts). De son côté, l’AS Monaco est 5e (7 pts).