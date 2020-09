Ligue 1 : Saint-Étienne s’impose contre Strasbourg (2-0)

Après le match nul entre Bordeaux et l’OL, hier soir (0-0), et la gifle reçue par Nice à Montpellier (3-1), la 3e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi. Pour la troisième rencontre de la journée, l’AS Saint-Étienne reçoit le Racing Club de Strasbourg. Deux équipes à la forme diamétralement opposée puisque les Verts restaient sur une victoire alors que les Alsaciens avaient connu la défaite par deux fois. Les hommes de Claude Puel continuent leur bon début de saison puisqu’ils se sont imposés 2 à 0 grâce à des buts de Bouanga (57e) et Camara (82e).