MAJ- Neymar, Di Maria et Paredes seraient les trois joueurs positifs au Covid du PSG (L’É)

On le sait, l’actualité du PSG ne s’arrête jamais. Alors que le club de la capitale s’est incliné il y a 10 jours en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1), les joueurs et le staff ont décidé de prendre une semaine de vacances pour se remettre de leurs émotions. Mais ce break tourne à la Bérézina…

En effet, le PSG a communiqué en début de semaine que deux de ses joueurs, Angel Di Maria et Leandro Paredes selon différents médias, étaient suspectés d’être infectés par le COVID-19. Mais aujourd’hui ces doutes se sont transformés en confirmation…

Sur ses différents supports de communication, le Paris Saint-Germain a annoncé que désormais trois joueurs ont été contaminés par le virus et “seront soumis au protocole sanitaire approprié”. Par ailleurs, il est précisé que “l’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours”. Rappelons que le match Lens-PSG pourrait de nouveau être déplacé si un quatrième cas se confirme au sein de l’équipe professionnelle (protocole actuel).

[MAJ 15h40] : Selon les informations du média L’Équipe, les trois joueurs testés positif au COVID-19 seraient Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar Jr. Les Sud-Américains devront donc observer une mise en quarantaine d’une semaine. Tous les trois revenaient d’Ibiza, tout comme Mauro Icardi, Keylor Navas, Ander Herrera, Marco Verratti et Marquinhos.