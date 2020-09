Tuchel absent des nommés pour le titre d’entraîneur UEFA de l’année

Le Paris Saint-Germain a réalisé une des meilleures saisons de son histoire avec trois titres glanés et une première finale de la Ligue des Champions disputée face au Bayern Munich (0-1). Largement en tête du championnat, les Parisiens avaient réussi à remporter la Coupe de la Ligue face à l’Olympique Lyonnais (0-0 ; 6-5 T.A.B) et la finale de la Coupe de France contre l’AS Saint-Etienne (1-0) malgré une préparation tronquée. En plus d’une qualification mémorable face à l’Atalanta Bergame en quart de finale de la C1 (2-1), le PSG avait largement maitrisé le RB Leipzig en demi-finale (3-0).

Avec tous ces résultats positifs, Thomas Tuchel a clairement réussi son année sur le banc parisien… Et pourtant l’UEFA en a décidé autrement. En effet, l’institution européenne a nommé ses trois coachs pour le titre d’entraineur UEFA de l’année 2019/2020. On retrouve dans cette liste trois Allemands que sont Jurgen Klopp (Liverpool), Hansi Flick (Bayern Munich) et Julian Nagelsmann (Leipzig).