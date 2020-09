Tuchel : “Il ne faut pas trop attendre du PSG demain”

Demain à 21h (Canal Plus), le PSG entamera sa saison 2020-2021 de Ligue 1 avec un déplacement au Stade Bollaert-Delelis pour affronter le RC Lens (2ème journée de Ligue 1). Le début d’un enchaînement de matches pour les Parisiens (Lens, OM, Metz et Nice du 10 au 20 septembre) Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, était en conférence de presse. Morceaux choisis.

Pression pour le mercato ?

Tuchel : “Pas de pression. On a donné des vacances, c’était nécessaire. Il fallait se reposer. Maintenant, on cherche pour trouver des solutions. La situation est difficile avec sept joueurs touchés par le Covid. On a confiance dans les joueurs présents. On a fait un bon entraînement. On cherche des solutions et c’est ce qu’on va faire demain.“

Report du match face à Lens ?

Tuchel : “C’était la meilleure chose de reporter le match pour donner quelques jours aux joueurs. Si on avait joué le match le 29, on aurait donné des vacances après. C’est compliqué avec le Covid, on doit être vigilant. Ce groupe était en vacances ensemble, c’est une force. Maintenant, on a un grand désavantage, c’est comme ça, on doit s’adapter. Il manque beaucoup de joueurs mais c’est comme ça.“

Quels sont les joueurs indisponibles pour Lens ? Des retours des cas de Covid prévus pour dimanche ?

Tuchel : “On espère mais s’ils peuvent faire un petit entraînement individuel c’est un grand pas pour dimanche. Mais la santé est primordiale. On doit régler les choses avec beaucoup de responsabilité. Ce n’est pas le plus important. On prend notre responsabilité. J’ai l’impression que c’est trop tôt ce match de dimanche. Pour demain, il manque les 7 joueurs. Kalimuendo est revenu blessé de la trêve. Il y a des joueurs des U19 qui sont disponibles. J’espère que Draxler, Kimpembe, Dagba, Kehrer et les différents internationaux seront là.“

Verratti apte ?

Tuchel : “Il a fait tout l’entraînement avec nous. Il n’est pas à 100% mais il est prêt à jouer. La progression est bonne. On doit être responsable avec lui, ce n’est pas possible que l’on utilise que lui parce que les autres ne sont pas là. On va l’utiliser s’il est prêt. Je suis très positif avec lui.“

Prolongation de contrat ?

Tuchel : “Je ne peux pas me donner un contrat tout seul. S’ils ont des doutes, ils ne donnent pas. Ça ne change rien pour moi. Je dois créer une équipe, je dois continuer ce pas en avant. Que l’on discute ou pas, ça ne change rien pour moi. Ça ne m’influence pas. On verra.“

Pourquoi récupérer Rico, Choupo, un latéral droit ?

Tuchel : “Ce n’est pas un secret qu’on veut un latéral droit. La taille du groupe a changé. Il y avait plus de joueurs fiables pour avoir de la concurrence et des alternatives (les autres saisons depuis son arrivée). En Ligue des champions, on a eu une équipe très forte sur le terrain. On a eu une grande équipe avec des joueurs fiables, c’est la grande différence. Avec un groupe comme ça, s’ils sont tous ensemble, on peut créer quelque chose de spéciale avec beaucoup de titres. On veut créer un groupe comme ça. On veut gagner et utiliser ce moment et ne pas perdre trop de qualité. On parle avec Choupo, peut-être va-t-il rester une saison de plus. Pour Rico, c’est notre choix. Je voulais continuer cette combinaison avec les deux (Navas-Rico). Pour Alphonse Areola, on cherche une solution pour lui car il n’est pas dans ces dispositions. Ce n’est pas un numéro 2, il veut avoir plus de temps de jeu.“

L’état d’esprit avec sept joueurs en moins, et beaucoup d’incertitude ?

Tuchel : “C’est un peu bizarre de commencer comme ça. Normalement, on a une préparation, avec des matches amicaux mais là nous n’avons pas eu ça. Je suis toujours heureux d’être sur le terrain avec ce groupe. Le match à Lens va être très dur, difficile. Mais il ne faut pas trop attendre de nous. On doit être humble et tout donner, être sérieux. On doit jouer ce match très humblement. Je suis curieux. C’est un défi très spécial.“

Les cas de Covid ?

Tuchel : “Ils se sentent bien, mais de là à faire entraînement… J’ai des doutes pour dimanche, peut-être qu’ils pourront être là vendredi ou samedi mais on verra. Il faut être responsable et prudent avec eux.“

Camavinga, une bonne recrue pour le PSG ?

Tuchel : “Oui, oui bien sûr ce serait une bonne recrue pour le PSG. Il est super fort, il a un grand futur, il joue dans un grand club. Je ne vais pas dire non, mais je ne peux parler d’un joueur d’un autre club.“