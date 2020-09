Tuchel : “Il ne faut pas être trop critique avec les joueurs”

Pour son retour sur les terrains après la finale de la Ligue des Champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Lens ce soir (1-0). Pour Thomas Tuchel, ses joueurs ne pouvaient pas faire mieux ce soir, malgré la maîtrise du ballon. Il explique également ne pas en vouloir à Marcin Bulka.

“Je ne pense pas que l’on pouvait faire mieux ce soir. On a fait une bonne première mi-temps, j’étais très content. On ne s’attendait pas à ça. On a contrôlé le match entièrement mais on a eu des difficultés pour se procurer des occasions, confesse le coach parisien au micro de Canal + Il nous manque des joueurs, nous sommes un petit groupe, on n’a manqué de joueurs qui font la différence. Malheureusement, on a fait l’erreur décisive. Le maximum pour nous ce soir aurait été le match nul ou une erreur comme la nôtre. Bulka ? Il doit continuer à jouer comme ça. C’est une erreur technique. Ça peut arriver, ça ne sera pas sa dernière.“

Le coach allemand qui a ensuite expliqué qu’il attendait des recrues. “Ce n’est pas urgent mais c’est nécessaire. On a perdu beaucoup de joueurs. On a prouvé que quand on a un grand effectif avec de la concurrence, on est capable de gagner des matches quand des joueurs sont absents. On parle avec Choupo mais je ne sais pas s’il va revenir.” Thomas Tuchel qui a également indiqué que Alessandro Florenzi devrait bien rejoindre les Rouge & Bleu au contraire de Mattéo Guendouzi.

En conférence de presse, il a avoué que ce serait difficile de récupérer les joueurs touchés par le Coronavirus.

“Non, mais je suis réaliste. On a besoin de plusieurs semaines pour se roder. Aujourd’hui, par rapport à notre préparation, on était dans la situation semblable à un match amical. Mais ce n’était pas le cas. Lens était, de son côté, une équipe prête physiquement, et qui avait bien joué à Nice. C’était compliqué de créer des occasions face à leur 5-2-1-2. Il ne faut pas être trop critique avec les joueurs. Un 0-0 était possible et il y a eu des choses positives. Après, s’il faut jouer avec la même équipe face à Marseille, on le fera.”

Pour PSG TV, Tuchel s’est montré plus explicite sur les possibles retour des ses joueurs.

“Je ne sais pas si ce sera possible. Peut-être que quelques joueurs vont jouer, mais s’ils jouent, ce sera avec un seul entraînement avant. Donc que pourra-t-on attendre de ces joueurs ? Oui, on peut donner des minutes parce que c’est nécessaire pour gagner du volume de jeu et récupérer. Mais si par exemple Neymar joue, si Angel Di Maria joue, ça veut dire jouer un Classique en ayant fait un seul entraînement. S’ils sont là ok, mais physiquement, je ne peux pas vraiment attendre qu’ils soient des joueurs décisifs. On doit parler avec les joueurs, avec les médecins aussi.”