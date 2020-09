Tuchel : “Je ne suis pas content de la deuxième mi-temps”

Victorieux du Stade de Reims (2-0) en clôture de la 5ème journée de Ligue 1, le PSG enchaîne une troisième victoire consécutive en Championnat. Après la rencontre, Thomas Tuchel est revenu sur la prestation des Rouge et Bleu. Il n’a notamment pas apprécié le manque de réalisme de son équipe. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur parisien a également évoqué le mercato du PSG.

Neymar blessé au mollet ?

Tuchel : “Non, je ne pense pas que ce soit une blessure, plutôt une douleur. Il a pris quelques coups, je pense que ce n’est pas sérieux.”

Un match maitrisé avec une équipe coupée en deux

Tuchel : “En première mi-temps oui, mais je ne peux pas comprendre pourquoi on a raté des grandes occasions. Pour moi, c’était un match avec 3-0 ou plus après 30 minutes. Et la deuxième mi-temps, je ne suis pas content ce n’était pas assez fort et pas assez d’intensité dans la surface adverse. Je n’ai pas du tout aimé la deuxième mi-temps, ce n’était pas sérieux.”

Neymar relayeur gauche

Tuchel : “Le plan était qu’il soit près de Kylian et du camp adverse. On a décidé aujourd’hui d’avoir une structure offensive. On a eu beaucoup d’occasions dans un 4-1-4-1, on a eu 70% de possession de balle. Normalement ça doit être 3-0 ou 4-0 après 20-25 minutes. On doit constater qu’on a raté beaucoup. Avec Neymar on va toujours trouver un poste pour lui.”

Le doublé de Mauro Icardi

Tuchel : “Oui, il est là pour marquer. C’était possible de marquer plus, on a raté trop d’occasions ça l’inclut aussi. C’était nécessaire pour lui de retrouver cette faim de marquer et la qualité devant le but. C’est nécessaire pour un numéro 9. C’est un poste sensitive et c’est nécessaire pour un attaquant qu’il marque. Je suis content de la première mi-temps on a crée beaucoup d’occasions nettes mais l’efficacité n’était pas là. On ne peut pas jouer un match comme ça, la deuxième mi-temps ce n’était pas la qualité qu’on voulait montrer.”

Un intérêt pour Jorginho ?

Tuchel : “Bien essayé (sourire), je n’ai rien à dire…”

Un renfort pour le mercato ?

Tuchel : “(Il soupire) J’espère. Je veux y croire. Vous connaissez les joueurs qu’on a perdus. J’espère qu’on disputera cette saison avec un groupe similaire (en qualité et profondeur de banc) à celui de la saison dernière, mais il est déjà tard…”