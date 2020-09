Tuchel : “Maintenant, c’est le défi d’apprendre de cette situation difficile”

Après deux défaites face au RC Lens et l’Olympique de Marseille, le PSG reçoit le FC Metz – au Parc des Princes – ce mercredi soir (à 21h sur Téléfoot) dans le cadre de son match en retard de la 1ère journée de Ligue 1. La troisième rencontre des Rouge et Bleu en moins d’une semaine. Les Parisiens auront pour objectif de glaner leurs premiers points de la saison. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur du PSG – Thomas Tuchel – s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

L’état d’esprit du groupe après les défaites

Tuchel : “Oui c’est la réalité. On a trois défaites consécutives, on n’est pas habitué. Mais pour nous, c’est important qu’on regarde le contexte. On a fait une bonne phase, on ne peut pas seulement regarder les résultats. Si tout monde veut dire qu’on a une crise de résultats c’est la réalité, on peut seulement contrôler notre performance, l’état d’esprit, notre structure et notre combativité sur le terrain. On doit accepter qu’on joue sans nos quatre attaquants. On arrive avec beaucoup de joueurs positifs au Covid-19 et sans préparation. J’étais surpris de la qualité des joueurs face à l’OM, c’était une ou deux classes d’écart entre les deux équipes. Donc je suis très calme, si on a des attaquants sur le terrain, on va gagner des matches.”

Marquinhos capitaine et son rôle sur le terrain

Tuchel : “Oui c’est logique qu’il soit notre capitaine. Vous savez bien que quand Thiago Silva et Kimpembe étaient là avec leurs capacités et leurs qualités, la meilleure solution était de laisser Marquinhos au milieu car il donne de la capacité, fait le contre-pressing et aide les défenseurs centraux. Il a montré ça pendant la Ligue des Champions avec des buts en plus. C’est un mix extraordinaire avec Marco Verratti en double six. Aujourd’hui ,on ne peut pas le mettre au milieu car on a trois défenseurs centraux (Kimpembe, Kehrer et Diallo) sans lui, il doit commencer comme défenseur central. Il est important pour nous et je suis heureux qu’il rentre sur le terrain avec le groupe. Peut-être qu’il va jouer demain, ce sera peut-être la même situation que Neymar et Di Maria.”

Les points positifs du match face à l’OM

Tuchel : “Tous, on a manqué les buts mais on a contrôlé le match avec une bonne structure. On a joué dans le camp adverse avec 28 ballons touchés dans la surface adverse. On a eu 11 récupérations dans les 20 derniers mètres. Ce sont des statistiques extraordinaires dans ce match-là. On peut perdre un match comme ça avec de la malchance, ils ont eu tout la chance du monde, c’est difficile d’accepter car ce n’est pas mérité.”

Des retours dans le groupe ?

Tuchel : “On fait un entraînement avec Mauro Icardi et Marquinhos. Kylian Mbappé et Alessandro Florenzi ne seront pas là. Florenzi n’était pas dans le groupe quand on a joué la finale de Ligue des Champions (programmé le même jour que PSG / Metz). Donc, il ne peut pas jouer face à Metz.”

Les situations de Dagba et Diallo

Tuchel : “On ne peut pas toujours parler des gars qui ne jouent pas. Il y a des joueurs qui doivent se battre, ils doivent attendre. Diallo n’a pas joué pendant 6 mois et ce n’était pas le moment pour lui de commencer les deux matches alors que Kimpembe était notre capitaine. J’ai rien contre lui, il est fort et a été blessé pour longtemps c’est normal. Pour Dagba, c’est pareil, il avait joué les deux matches avec les U20 de la France. Personnellement il a eu beaucoup de blessures musculaires. On avait pris la décision de mettre Layvin en latéral droit (face au RC Lens). Il y a des gens qui doivent combattre dans cette équipe, ils font toujours ça et je suis content avec eux, c’est comme ça dans un club. Nous sommes une équipe avec un effectif petit et j’espère qu’on aura plus de gars qui seront prêts à combattre et de donner de la qualité à ce groupe. On a beaucoup de matches et c’est possible que les deux jouent les prochains matches.”

Les débats sur sa situation au PSG

Tuchel : “Si on perd une finale, je dois sortir et c’était pareil contre Dortmund, c’est toujours comme ça, ce ne sont pas des nouvelles. C’est vous qui écrivez ça et pas nous. Je ne lis rien dessus et pour cela je suis calme, c’est mieux.”

Les éventuelles grosses sanctions de la commission de la LFP ?

Tuchel : “Oui nous sommes inquiets de ces décisions. Je ne suis pas sûr qu’on regarde tout le contexte avec ce qui s’est passé sur le terrain, je suis inquiet c’est clair.”

La priorité du recrutement au milieu de terrain ou en défense centrale ?

Tuchel : “Un des deux bien sûr et peut-être les deux. Mais maintenant ce n’est pas un secret, on a perdu quatre joueurs avec Thiago Silva Choupo-Moting, Edinson Cavani et Thomas Meunier. On doit essayer (de recruter), si on veut obtenir nos objectifs c’est nécessaire.”

Un changement de préparation dans ce contexte difficile ?

Tuchel : “Pour moi, c’est un autre défi maintenant. On doit gérer cette situation avec cette équipe-là. C’est un autre grand défi, on aurait mérité de gagner mais on a perdu deux matches. Maintenant c’est le défi de grandir de cette situation et d’apprendre de cette situation difficile, c’est toujours comme ça. Je suis très content de la façon dont on joue et on fait l’entraînement. C’est le défi de rester ensemble , on va parler de ça dans quelques semaines. On est dans une phase spéciale, le plus important et de rester calme et ensemble et qu’on adapte notre réaction sur le terrain. Nous sommes un groupe émotionnel et c’est notre force avec beaucoup de joueurs sud-américains qui ont un certain spirit compétitif. On doit gérer cette force. C’est le moment pour parler et comprendre. On doit absolument rester ensemble et j’ai l’impression qu’on le fait.”