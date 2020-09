Tuchel : “Mbappé a encore montré qu’il peut faire la différence avec sa confiance et sa faim de marquer”

Victorieux de l’OGC Nice (3-0), le PSG a réalisé une belle prestation à l’Allianz Riviera (4ème journée de Ligue 1) et enchaîne un deuxième succès en Ligue 1, après sa victoire face au FC Metz (1-0) en milieu de semaine. Les Parisiens auront une semaine pour préparer leur prochain match face au Stade de Reims (27 septembre). En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du PSG – Thomas Tuchel – est revenu sur la prestation de son équipe et s’est montré rassurant concernant la sortie sur blessure d’Idrissa Gueye “c’est juste un coup”, dans des propos relayés par Goal.com et le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi.

La prestation de l’équipe face à Nice

Tuchel : “On reste toujours ensemble, on joue comme une équipe. On attaque et défend ensemble (…) C’est la base et on n’a pas perdu cela. Je suis très content avec ça. La qualité va revenir si nous sommes plus fort et que nous gagnons en capacité. On peut montrer plus de qualité mais maintenant, c’est bien.”

Surpris par les retours en forme de Mbappé et Di María ?

Tuchel : “Pas surpris non, mais c’est impressionnant. Ce qu’a fait Di Maria, ce n’est pas facile. Angel a joué trois matches consécutifs en débutant après un seul entraînement. Il montre toujours qu’il est capable de faire des choses extraordinaires. C’est pareil avec Kylian aujourd’hui. Il a fait un très bon match. Il a encore montré qu’il peut faire la différence avec sa confiance et sa faim de marquer. Il nous a beaucoup aidé, c’est clair.”

La saison du PSG est enfin lancée ?

Tuchel : “Je ne sais pas. On a fait un bon match contre Marseille aussi (défaite 1-0 du PSG, ndlr). Mais tout le monde a préféré parler du résultat. J’ai vu beaucoup de bonnes choses sur les trois derniers matches, mais je sais dans quel contexte on joue. C’est plus facile après une victoire 3-0 de dire que ça y est on est lancé, mais ce n’est pas comme ça que je vois les choses. On a des gars blessés et suspendus, c’est important qu’ils reviennent. C’était un bon match, mais il ne faut pas oublier que Nice a eu beaucoup d’occasions. Keylor Navas a été exceptionnel. Maintenant, on doit utiliser chaque jour pour améliorer nos capacités.”

La sortie sur blessure de Gueye et le mercato du PSG

Tuchel : “Pour Idrissa, C’est juste un coup. Le mercato ? Je ne sais pas si on pourra avoir une nouvelle recrue avant le prochain match.”