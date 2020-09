Tuchel : “On a contrôlé le match, on a fait une grosse performance”

En clôture de la 3ème journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné face à l’OM (0-1). Après un bon début de match, les Parisiens n’ont pas su réagir après l’ouverture du score de Florian Thauvin (31e). Les Rouge et Bleu devront également composer sans certains joueurs pour les prochains matches après les expulsions de Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Neymar Jr lors d’une bagarre générale. En conférence de presse d’après-match, Thomas Tuchel a tenu en discours étonnant en estimant que son équipe a réalisé une “grosse performance.”

“On n’a pas eu de chances. On a contrôlé le match. On a fait une grosse performance. Je suis surpris de voir une performance comme ça contre une équipe comme Marseille. c’était exceptionnel. Il faut séparer notre performance du résultat. J’ai vu un grand match de notre part au vu des circonstances, a déclaré Thomas Tuchel, dans des propos rapportés par le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi. C’est seulement possible dans le foot de gagner un match comme ça. Il faut vraiment faire la différence entre le match et le résultat dans nos têtes. Si on continue comme ça, on va gagner des matches. Je suis très satisfait de Neymar et Di Maria, comme de Florenzi qui ne se sont pas beaucoup entraînés. Ils ont apporté du volume, on en avait besoin… Je n’aime pas ce qui s’est passé dans les trois dernières minutes mais j’ai une équipe avec beaucoup de sud américain., avec beaucoup d’émotions. C’est aussi une force même si après ce match, ça va nous handicaper (…) On joue 4 matches en 10 jours pour commencer le championnat. Quelle autre équipe qui était en LDC est dans ce cas là actuellement ?”

Thomas Tuchel s’est également exprimé sur les possibles propos racistes d’Alvaro Gonzalez envers Neymar Jr : “Il m’a dit que c’était une insulte raciste. (…) On a tous le même avis. Le racisme ne peut pas exister dans le foot, le sport, notre société. Mais je ne peux pas en faire une affaire, je n’ai pas entendu et l’arbitre non plus.” De son côté, Neymar s’est exprimé sur son compte Twitter après la rencontre. “Le seul regret que j’ai, c’est de ne pas avoir frappé le visage de ce con.”