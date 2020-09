Tuchel : “On a mérité de gagner ce match”

Le PSG s’est imposé au finish face au FC Metz (1-0) grâce à Julian Draxler dans le cadre du match en retard de la 1ère journée de Ligue 1. Les Parisiens ont notamment disputé la fin de match à neuf contre onze après l’expulsion d’Abdou Diallo et la sortie sur blessure de Juan Bernat. Au micro de la chaîne Téléfoot et en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, est revenu sur la victoire de son équipe.

La performance de Di María

Tuchel : “Oui c’est clair que Di María a été le joueur clé. Il est fort, il a l’expérience, c’est un joueur clé pour nous et il l’a montré. Nous sommes fiers et content avec lui.”

La victoire du PSG

Tuchel : “Oui à 9 contre 11, je suis super fier. Je ne suis pas sûr qu’une équipe ait déjà gagné comme ça. On a mérité la victoire, on a raté nos occasions en première période. Cette victoire-là est incroyable avec cette mentalité. Mais on doit dire qu’on tue nos joueurs, ils sont morts. Je suis inquiet avec les blessures si on continue comme ça. Marquinhos Di María et Mauro et Gueye ont couru comme des fous. C’était exceptionnel, ça va être un grand souvenir pour nous. La blessure de Bernat ? Je suis triste pour Juan car j’attends une blessure grave au genou.”

Peur des attaques rapides du FC Metz ?

Tuchel : “On joue sans entraînement et contre une équipe forte. On a eu 22 tirs et 8 tirs cadrés contre 1. On joue un match de Ligue 1, ils sont costauds. On joue avec Abdou Diallo qui n’a pas joué depuis 6 mois et Marquinhos qui n’avait eu pas beaucoup d’entraînement à cause du Coronavirus. On n’a pas arrêté d’essayer, ce sont des situations dangereuses mais c’est normal. On a mérité de gagner ce match.”

Les sanctions de la commission de disciplines (Paredes, Neymar et Kurzawa) ?

Tuchel : “C’est mieux que je ne parle pas, sinon je vais être sur la prochaine ligne (des sanctionnés) Après surpris qu’avec un carton rouge un joueur prenne deux matches, mais en même temps je ne suis pas si surpris (…) Je suis très surpris des deux matches pris par Paredes. Et du fait de voir Di Maria appelé par la commission.”

Julian Draxler

Tuchel : “On ne peut rien garantir sur le Mercato. Draxler a la qualité, il n’y a aucun doute cependant. Il doit prouver chaque jour… sur son but il fait encore une grosse course. C’est ça qu’il doit démontrer. Sa qualité on la connaît, c’est la détermination qui est importante.”

Le point sur les joueurs indisponibles

Tuchel : “J’espère récupérer Kehrer et Verratti, qui avaient une petite douleur aux adducteurs. Mbappé ? il n’a pas eu de symptômes, il se sent bien, il est à l’entraînement individuel. Peut être on fera la même chose qu’avec Marqui, Di Maria. Si il peut s’entraîner avant dimanche, ce n’est pas impossible de le voir contre Nice. Je parlerai avec le docteur samedi et ensuite avec Kylian avant de décider.”