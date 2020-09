Un accord Orange-Téléfoot effectif avant le PSG-OM

Après SFR, Bouygues, Free, ou encore Netflix, Orange (11,8 millions d’abonnés) va certainement annoncer très rapidement un accord de distribution avec la chaîne Téléfoot. Hier, le PDG de l’opérateur numéro 1, Stéphane Richard, a indiqué à l’AFP être en “discussions très avancées” avec le groupe Mediapro. “On met le maximum d’énergie pour avoir cet accord parce qu’on veut pouvoir permettre à nos abonnés qui aiment le foot de voir le clasico.” L’annonce va vite tomber selon L’Equipe puisque les différentes parties… ont déjà signé. Avant vendredi et le début de la 3e journée de Ligue 1 il sera possible de s’abonner à Téléfoot via Orange. En revanche, les discussions seraient loin d’une conclusion avec Canal Plus. Enfin, il n’est pas impossible que Téléfoot devienne visible par abonnement via des partenariats avec Facebook et/ou Youtube, rapporte le journal sportif. Pour rappel, le match jeudi du PSG à Lens sera diffusé par Canal Plus.