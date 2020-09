Un intérêt de Nottingham Forest pour un transfert de Mbe Soh (Goal / LP)

L’avenir de Loïc Mbe Soh semble s’écrire loin du PSG. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2021, le défenseur central de 19 ans intéresse de nombreux clubs européens. Alors que L’Equipe avait annoncé le 28 août dernier qu’une prolongation de contrat était d’actualité (afin d’étendre son bail jusqu’en 2024) pour l’international U20 de l’Equipe de France, les différentes parties “ne sont pas parvenus à trouver un accord autour d’une prolongation longue durée”, indique Le Parisien sur son site internet. Une information également confirmée par Goal.com.

Et à un an de la fin de son contrat, Loïc Mbe Soh intéresse certains clubs en Espagne, Allemagne, Angleterre et France. Mais selon les informations du Parisien et Goal, Nottingham Forest (Championship) est le club qui a montré un véritable intérêt pour le joueur formé au PSG. En effet, le club anglais, entraîné par Sabri Lamouchi, “s’est clairement positionné pour faire venir le défenseur parisien”, précise le quotidien francilien. Les dirigeants de Nottingham Forest ont ainsi pris contact avec le PSG afin de discuter “des conditions d’un transfert.” La saison passée, Mbe Soh avait disputé une seule rencontre avec le maillot des Rouge et Bleu lors de la défaite face au Stade de Reims (0-2).