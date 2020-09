Un trailer vibrant pour le documentaire du PSG sur Amazon Prime Video

À l’occasion du 50e anniversaire du Paris Saint-Germain et de son parcours historique en Ligue des Champions, le club de la capitale aura le droit à son documentaire sur Amazon Prime qui aura pour nom : “Ici c’est Paris, 50 ans de passion“.

La société américaine avait déjà fait savoir que le premier épisode allait sortir le 15 septembre prochain et s’intitulant “Tout près des étoiles”, qui sera axé sur le parcours en C1 des Rouge & Bleu. Amazon avait indiqué que l’épisode promettait “de faire découvrir les coulisses du club et de l’équipe dans la course au titre de la Ligue des champions grâce aux accès sans précédent dont ont bénéficié les équipes de tournage“.

Aujourd’hui sur leurs réseaux sociaux, la plateforme de streaming a diffusé une première bande annonce de cet épisode avec une immersion vibrante au sein de l’équipe Rouge & Bleu. Les supporters parisiens ont tous réagi avec enthousiasme à ces premières images, qui sont à découvrir ci-dessous.