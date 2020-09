Lions : “Mbappé ? Une étoile aussi lumineuse ne brille jamais seule dans le ciel !”

Le Paris Saint-Germain retrouve cette semaine la Ligue 1 avec deux rencontres importantes avec un déplacement dans un contexte particulier sur le terrain du RC Lens ce jeudi, et la première réception au Parc des Princes de la saison face à l’Olympique de Marseille le dimanche 13 septembre prochain à 21h00. Avec ce retour à la compétition, le PSG compte aussi recruter pour améliorer l’effectif déjà présent pour rêver encore plus grand cette saison. C’est un des messages qu’a fait passer Leonardo au CFC mais aussi Kylian Mbappé sur TF1 lors de l’émission Téléfoot.

Le journaliste pour L’Équipe, Bernard Lions, est revenu sur les propos de l’attaquant parisien et abonde totalement dans son sens.

“Une étoile aussi lumineuse ne brille jamais seule dans le ciel ! Elle a besoin d’autres étoiles pour la faire briller et pour l’éclairer ! C’est exactement ça le message de Mbappé. Souvenez-vous ce qu’il s’est passé pour d’anciennes équipes. L’Olympique de Marseille en 1991 se sont renforcés pour remporter la Ligue des Champions en 1993, l’AC Milan qui perd en finale en 2003 s’est aussi renforcée pour la gagner en 2005. Mbappé sent que le PSG est sur une courbe ascendante et qu’ils ont certes perdu la dernière finale de la C1 mais veulent la remporter la saison prochaine mais pas avec cette équipe… Une encore plus forte !”