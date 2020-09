Une prolongation de Mbappé pas exclue, le Real Madrid et Liverpool ne lâchent rien (L’É)

Cette année, le mercato est calme au Paris Saint-Germain. Il y a un an, le dossier Neymar avait pollué l’actualité, mais avec le contexte sanitaire particulier de cette année, le club de la capitale a évité un feuilleton avec l’une de ses stars. Mais cela pourrait être reporté d’un an. En effet, Neymar Jr Et Kylian Mbappé arrivent en fin de contrat en 2022. Il faudra donc que le club de la capitale se penche sur ces dossiers cette saison.

Si le Brésilien n’a pas été annoncé au FC Barcelone depuis quelques mois maintenant, c’est son coéquipier français qui alimente la rubrique mercato ces derniers semaines. Selon des informations anglaises ou espagnoles, Mbappé “ne voudrait pas prolonger avec le PSG“. Mais L’Équipe apporte d’autres précisions à ce dossier.

Le journal français indique que rien n’est fermé pour l’avenir de l’international tricolore. “À aucun moment, le champion du monde n’a prévenu sa direction de son souhait de changer d’air à l’été 2021.” Les négociations avec Leonardo se poursuivent au fil des semaines mais “n’avancent pas très vite“. Si une prolongation de Mbappé au PSG est toujours possible, les Rouge et Bleu devront se montrer convaincant.

En tous cas, le joueur ne manque pas de courtisants. Si Mbappé décidait de quitter Paris, il aurait l’embarras du choix. Mais deux clubs se distinguent dan son esprit. On le sait, le Real Madrid est l’un des plus sérieux prétendants au recrutement du champion du Monde 2018. “Les Merengues sont persuadés que la présence de Zidane est l’argument imparable“, indique encore L’Équipe. Liverpool aurait aussi les faveurs du joueur. En effet, Mbappé a déjà été courtisé par les Reds et Jürgen Klopp, notamment. Il apprécie réellement le coach allemand.

Rien n’est encore déterminé pour l’avenir de l’attaquant parisien. Mais une chose est sûre, si Mbappé ne prolonge pas avec le PSG cette année, il fera l’objet d’une cour assidue de la part des cadors européens. Et le joueur a déjà des préférences. À Leonardo de faire la différence pour le convaincre de s’inscrire sur la durée avec le club francilien.