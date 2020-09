Une quinzaine de joueurs au centre d’entrainement pour des tests Covid (LP)

C’est une drôle d’ambiance qui règne en ce moment autour du Paris Saint-Germain. Dix jours après avoir perdu la première finale de la Ligue des Champions de son histoire (1-0), le PSG et ses dirigeants ont décidé d’accorder une semaine de vacances aux joueurs, et ce malgré la journée de championnat prévue face au RC Lens. Après ce break, trois Parisiens (Di Maria, Paredes et Neymar) ont été testés positifs au COVID-19.

La reprise de l’entrainement a donc été décalée à vendredi et ce jeudi, les joueurs présents dans la capitale ce sont fait dépister au Centre Ooredoo. Comme nous l’indique le média Le Parisien sur son site internet, une quinzaine d’entre eux étaient présents dont Marco Verratti, Pablo Sarabia, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Ander Herrera ou encore… Jesé!

Plus tôt dans la journée, des salariés du club en plus de Leonardo et Thomas Tuchel ont aussi été convoqués pour les mêmes raisons. Reste à découvrir les nouveaux résultats, en espérant ne pas retrouver de mauvaises surprises…