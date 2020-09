Upamecano : “Le PSG est la meilleure équipe en France”

Dayot Upamecano a réalisé une très bonne saison 2019-2020 avec le RB Leipzig, ce qui lui a permis d’être appelé pour la première fois en Equipe de France. Le défenseur central, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2023 avec le club allemand, attire les convoitises des plus grands clubs européens. Interrogé sur ce constat en conférence de presse, Upamecano a expliqué que c’était flatteur pour lui avant d’encenser le PSG. “Je parle avec des clubs, c’est vrai, mais je ne suis pas pressé et on verra ce qu’il se passe à l’avenir. Le PSG, c’est la meilleure équipe en France, mais je reste focalisé sur la sélection. Ça me donne encore plus de force de voir des clubs me solliciter.”