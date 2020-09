Valbuena : “L’OM peut avoir son mot à dire sur ce match”

En clôture de la 3e journée de Ligue 1, c’est un Classique pour le moins particulier qui va opposer le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille. En effet, le club de la capitale doit faire face à une vague de contaminations au Covid-19 au sein de son effectif. Si plusieurs cadres pourraient faire leur retour lors de ce choc, l’OM devra aussi composer avec quelques absences. Quoiqu’il en soit, cette rencontre est attendue de part et d’autre. Ancien joueur du club phocéen, Mathieu Valbuena, aujourd’hui à l’Olympiakos, a donné son sentiment sur ce match toujours particulier.

“L’OM peut avoir son mot à dire sur ce match. Compte tenu des circonstances particulières liées au Covid, du nombre de cas positifs au PSG, du stade partiellement vide… Ce ne sera pas simple mais l’OM peut profiter de la situation“, explique l’ancien Marseillais dans un entretien accordé au Parisien.

Dans cette interview, le milieu offensif s’est livré sur son pire souvenir lors d’un Classique. Pour Mathieu Valbuena, la rencontre d’octobre 2013 (défaite 2-1) est difficile à oublier.

“La fois où on mène 1-0 au Vélodrome, à la suite d’un pénalty de Motta sur moi, avec expulsion directe. On avait dominé cette partie et, au final, on a perdu, se souvient Valbuena dans les colonnes du Parisien. Maxwell avait égalisé juste avant la mi-temps et Zlatan avait marqué sur pénalty pour Paris.“