Valdo : “Je suis très fier d’avoir écrit une page au PSG”

Passé par le Paris Saint-Germain entre 1991 et 1995, Valdo est, sans conteste, l’un des joueurs emblématiques du club francilien des années 90. Le virevoltant brésilien débarqué de Benfica s’est remémoré, pour Le Parisien, son arrivée en terre parisienne. Il explique ainsi qu’un joueur a largement fait pencher la balance en faveur du PSG à l’époque, Ricardo. Un joueur qu’il a également côtoyé au Portugal et qu’il considère comme un frère.

“Après trois saisons à Benfica, j’avais des propositions de la Roma, la Fiorentina et l’AC Milan. Mais la présence de Ricardo a beaucoup pesé dans mon choix de venir au PSG, car je le considère comme un frère. Il y avait aussi Geraldao et le coach Artur Jorge. J’ai beaucoup échangé avec Michel Denisot. Le projet était magnifique, on voulait écrire l’histoire du PSG. Dès le départ j’ai parlé à Ricardo et je lui ai dit : il y a quelque chose à faire dans ce club. Je suis très fier d’avoir écrit une page au PSG.”

Dans le même entretien, Valdo a été invité à évoquer l’un des matches les plus emblématiques de l’Histoire du PSG : la fameuse victoire 4-1 au Parc des Princes face au Real Madrid en 1993. Étincelant ce soir-là, Valdo estime logiquement que cette rencontre est la plus belle de toute sa carrière. “C’est l’un des plus beaux matches de ma carrière. Après le résultat du match aller, tout le monde pensait que nous étions éliminés. Surtout les joueurs du Real Madrid. Beaucoup nous ont critiqué dans la presse. Lors de la causerie, Artur Jorge a sorti un article, il nous a dit : “si vous avez des c……. vous allez faire la différence aujourd’hui”. On s’est regardé, on voulait faire un grand match, et c’est devenu le match emblématique. Encore aujourd’hui, tout le monde me parle de ce PSG / Real“, a confié Valdo.