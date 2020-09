Verratti égale Lama et entre dans le top 5 des joueurs les plus capés du PSG

Une victoire, les 3 points en poche et encore une prestation aboutie pour Marco Verratti, ce dimanche face à l’OGC Nice (3-0). Une nouvelle performance où le milieu italien a été dans tous les bons coups (noté 6 par la Rédaction CS). Mais cette rencontre avait aussi une saveur particulière pour Verratti. En effet, pour le milieu de terrain, c’était l’occasion de fêter sa 318e apparition avec le PSG dans un match officiel.

Une sacré performance qui permet à Verratti d’intégrer le top 5 des joueurs les plus capés du club de la capitale. Il égale ainsi un mythique de l’histoire des Rouge et Bleu, un certain Bernard Lama. Dans le détail, Verratti a disputé 205 matches de Ligue 1 (5 buts, 38 passes décisives), 23 de Coupe de France (1 but, 5 passes décisives), 23 de Coupe de la Ligue (3 passes décisives), 7 Trophées des Champions et 60 d’UEFA Champions League (3 buts, 6 passes décisives)

CLASSEMENT DES JOUEURS DU PARIS SAINT-GERMAIN LES PLUS CAPÉS EN MATCHES OFFICIELS :

1. Jean-Marc Pilorget : 435 matches

2. Sylvain Armand : 380 matches

3. Paul Le Guen, Safet Susic : 344 matches

5. Bernard Lama, Marco Verratti : 318 matches

7. Thiago Silva : 315 matches

8. Mustapha Dahleb : 310 matches

9. Edinson Cavani : 301 matches

10. Blaise Matuidi : 295 matches