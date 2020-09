Verratti : "On doit montrer plus pour gagner contre Marseille"

Le PSG s’est incliné sur la pelouse de Lens (1-0) pour son premier match de la saison en Ligue 1. Pour Marco Verratti, l’équipe a donné tout ce qu’elle pouvait même s’il faudra s’améliorer dans la perspective du Classico.

“Je pense qu’il y a beaucoup de facteurs. On a donné tout ce que l’on pouvait donner. Aujourdhui, on a donné le maximum que l’on pouvait. On n’a qu’une semaine d’entraînement, tous les copains sont rentrés dans les vestiaires fatigués. On a donné ce que l’on pouvait. Je pense que c’est bizarre de programmer un match comme ça. Déjà, faire un calendrier en mettant la première journée en même temps que la finale de la Ligue des Champions. Ce n’est que la Ligue 1 qui a fait ça, dénonce l’Italien au micro de Canal +. Comme j’ai dit avant on a tout donné. Maintenant on doit se reposer parce que dans trois jours on rejoue. Il faudra faire plus. On doit montrer plus pour gagner contre Marseille, parce que l’on sait que ce match est important pour les supporters.“