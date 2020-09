Vers une lutte PSG-Real pour Camavinga et Mbappé (Marca et AS)

Néo international, le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga (17 ans) est une des plus belles promesses du football mondial. Le Real Madrid comme le PSG désirent le signer en 2021, explique le journal sportif espagnol Marca. Et outre les 70M€ qu’il faudra certainement mettre sur la table, la route pour le mener à son club se construit dès maintenant. Séduire Eduardo Camavinga, cela rappelle la cour acharnée du PSG et du Real Madrid pour Kylian Mbappé en 2017 (et même auparavant). Paris avait su être plus convaincant que les Merengue malgré les efforts de Zinedine Zidane. Séduire, c’est ce que Kylian Mbappé a tenté de faire au récent rassemblement des Bleus puisque l’attaquant du PSG aurait loué son club auprès de Lucas Hernandez et d’Eduardo Camavinga. De quoi rassurer aussi sur les intentions à moyen terme du crack de 21 ans. “Une des obsessions de Mbappé, c’est que le PSG continue de signer les meilleurs”, observe Marca, qui assure que si bataille il doit y avoir entre le Real Madrid et Paris, elle sera “propre”. Le journal sportif suppose que Leonardo va vouloir montrer son savoir-faire sur le dossier Camavinga.

Du côté de AS, on rêve de jeunes talents français pour le Real Madrid en 2021 : Camavinga, Upamecano et la “bombe” Mbappé. Car ce dernier est sous contrat jusqu’en 2022 et donc tout va se jouer lors de cette saison. Mais “le Real ne sera pas pression sur le PSG”, explique le quotidien madrilène. “Il n’en a pas besoin. La partie se jouera entre le club et le joueur.” Bref, à Paris de reconquérir Kylian Mbappé avec un projet ambitieux, ou sinon le Real Madrid viendra le cueillir comme une fleur. Comme pour Eduardo Camavinga.