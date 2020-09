Vieira : “J’aurais aimé qu’on mette un peu plus de pression sur les Parisiens”

À l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, l’OGC Nice s’est incliné sur sa pelouse face au PSG (0-3). Une lourde défaite qui place les Aiglons à la 10e place au classement (6 pts). Après la rencontre, Patrick Vieira a regretté le manque de solidité et de pression sur les joueurs du club de la capitale.

“Nous avons commis beaucoup d’erreurs sur le plan défensif. Quand on regarde les deux premiers buts, on constate un manque d’agressivité. Mais j’ai bien aimé l’image donnée par l’équipe. Nous avons réussi à nous créer des occasions franches. Il y a eu un manque de réussite. Des joueurs ne sont pas encore à leur top, ils s’amélioreront, a explique Vieira en conférence de presse, relayé par L’Équipe. J’aurais aimé qu’on mette un peu plus de pression sur les Parisiens. On les a un peu trop respectés. Les joueurs étaient prévenus pour Mbappé et Di Maria. On savait aussi que le dernier quart d’heure serait difficile pour le PSG. Nous avons eu des occasions très nettes. Quant à Youcef Atal, il est sorti sur une blessure musculaire à la cuisse. Nous en connaîtrons la gravité en début de semaine.“