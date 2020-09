Villas-Boas et Rongier défendent Alvaro

La polémique ne dégonfle pas. Lors du Classique, dimanche (1-0), Neymar a accusé Alvaro Gonzalez de propos racistes à son encontre. Le Brésilien est sorti de ses gonds et ne lâche pas l’affaire depuis, comme en témoigne son long message sur les réseaux sociaux, hier soir. Le PSG lui a d’ailleurs apporté son soutien au travers d’un communiqué. Si Thomas Tuchel a préféré ne pas mettre de l’huile sur le feu en conférence de presse, les Marseillais ont défendu le défenseur espagnol. Forcément interrogé sur cette affaire, André Villas Boas a tenu à protéger son joueur lors d’un point presse.

“Comme vous savez on soutient notre joueur, on est sûrs qu’Alvaro n’est pas raciste, et l’OM représente la multiculturalité. On va tous aider pour montrer la vérité, on n’a aucun doute sur ce que Alvaro a dit, explique Villas-Boas. Neymar a lui-même souffert de fausses accusations contre lui, il sait l’impact que cela peut avoir, ce n’est pas correct. C’est un dossier sensible, mais les deux clubs vont aider à prouver la vérité. Moi je suis derrière mon joueur, je n’ai aucun doute. (…) Les menaces de mort sont vraies, on les a communiquées à la police, à elle de faire son travail. Ce sont les conséquences des accusations, j’espère que tout va s’arrêter très vite.“

Valentin Rongier, qui lui a succédé devant les médias, a logiquement été interrogé sur cette histoire. Et là aussi, le milieu marseillais a pris la défense d’Alvaro.

“Je n’ai absolument rien entendu. Neymar vient déclarer tout ça sur le terrain, mais il ne dit pas qu’il insulte à chaque duel. Pour ma part, je n’ai rien entendu de la part d’Alvaro, a déclaré Rongier devant la presse. C’est impossible. Il est toujours respectueux. Il est très chambreur, donc il a peut-être réussi à faire disjoncter Neymar. Mais c’est impossible.“

Les différentes parties campent sur la position. C’est désormais à la Ligue de Football Professionnelle de faire toute la lumière sur cette affaire. Sa décision sera très attendue.