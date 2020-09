Villas-Boas : “On veut profiter des absences. C’est peut-être une chance”

Marseille n’a plus battu le PSG depuis 20 matches. Mais avec les nombreuses absences côté parisien, on rêve de briser cette série du côte de Marseille. André Villas-Boas, le coach olympien, veut s’appuyer sur les absences de son adversaire pour gagner au Parc des Princes dimanche soir (21 heures, Télefoot).

“Le discours que j’avais tenu l’année dernière en conférence de presse n’était pas le même que j’avais tenu avec les joueurs. J’ai toujours de l’ambition. On était mené 4-0 après 45 minutes et on avait fini deuxième. À un moment, on était plus près de la première que de la troisième place. Chaque match vaut trois points. Je dis précisément la même chose que l’année dernière, confesse Villas-Boas en conférence de presse. Là, on les retrouve dans un moment débile, malheureusement pour eux. On a l’ambition de jouer mais il y a un écart tellement important. On veut profiter des absences et du manque d’entraînement de leurs joueurs qui vont reprendre après le Covid. C’est peut-être une chance. J’espère donner ce type de bonheur aux supporters.”

André Villas-Boas qui assure que pour lui, Angel Di Maria et Neymar seront bien présents sur la pelouse dimanche soir. “Ce qui nous gêne, c’est qu’il nous manque des informations sur le fait que les quinze jours de quatorzaine compte à partir des premiers symptômes et cela donne plus d’incertitude sur la qualité des joueurs que peut ou non récupérer le PSG. Une chose est claire, ils ne seront pas à 100%. […]Je pense qu’avec la défaite d’hier, ils vont revenir fort et essayer de récupérer quelques joueurs. […]Je pense que Neymar et Di Maria seront là.” Villas-Boas qui conclut en expliquant que Bouna Sarr est forfait pour le match de dimanche alors que Morgan Sanson, touché ces derniers jours, devrait lui être apte.