Villas-Boas “souhaite une bonne récupération” au Parisiens touchés par la Covid-19

Le PSG est touché par la Covid-19, avec actuellement trois de ses joueurs positifs (Di Maria, Paredes, Neymar). Des cas positifs qui pourraient une nouvelle fois bouleverser le calendrier du PSG, même si les matches contre Lens et Marseille ne seraient pas menacés selon les informations de Téléfoot la Chaîne. André Villas-Boas, coach de Marseille, a évoqué ces cas positifs qui pourraient perturber la préparation du Classico.

“Le report du Classico ? Cela dépendra des jours où ils ont eu les symptômes et le jour où ils ont fait les tests, assure le coach portugais dans Top of the Foot sur RMC. On n’a pas l’information de la date du premier test des personnes touchées. Sincèrement, je leur souhaite une bonne récupération. La préparation du Classico ? Ça devient encore plus difficile à cause de ça parce que comme on ne sait pas s’ils vont jouer, si on va avoir des adaptations à leur système ou non. Je vais préparer le match la semaine prochaine mais je ne sais pas ce qu’il va se passer. Il y a aussi une forte possibilité d’encore plusieurs cas.“

Villas-Boas a enfin avoué que l’OM sera avantagé pour le Classico si le PSG joue contre Lens, trois jours avant.

“Je ne sais pas ce que ça peut donner pour le match du PSG contre Lens […] qui sera positif pour nous parce que ça fera deux matchs en trois jours pour eux, mais négatif car Paredes et Marquinhos, en cas de carton jaune, ne seront pas suspendus contre nous.”